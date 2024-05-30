Биолог Пронина предостерегла от кормления собак и кошек шашлыком

И. о. заведующего кафедрой физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний Государственного университета просвещения Ирина Пронина предупредила, что кормление домашних животных шашлыком может привести к развитию у них серьёзных заболеваний.

У животных, которые часто получают кусочки еды со стола от своих хозяев, может развиться ожирение, а это нагрузка на опорно-двигательный аппарат, сердечно-сосудистую систему, печень, объяснила она в разговоре с газетой «Известия».

«У кошек при ожирении часто развивается цирроз, у собак породы корги и других собак с длинным корпусом и короткими лапами значительно возрастает риск компрессии спинного мозга из-за провисания спины», — сказала Пронина.

Кроме того, в маринаде от шашлыка много лука и уксуса, из-за чего питомец может получить ожог слизистой пищевода или желудка, а также у него может развиться гастрит, добавила она.

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