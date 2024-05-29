RT в Telegram
Подпишись

Главный художник «Мурзилки» Холендро рассказала, как попала в журнал

Короткая ссылка
Главный художник журнала «Мурзилка» Наталия Холендро рассказала, как попала на работу в издание.

«Сначала меня пригласили порисовать. В «Мурзилке» узнали, что я на диплом делаю рисунки к пьесе Шварца «Дракон». В журнале тогда была традиция: его сотрудники ездили в Полиграфический институт, где учились будущие художники книжной графики, и изучали, кто и что там рисует. А в 1971 году меня пригласил на работу мой первый главный редактор — известный писатель Анатолий Митяев», — заявила она в беседе с «Российской газетой».

По её словам, тогда она стала художественным редактором «Мурзилки» и уже 53 года отвечает за оформление журнала.

Как считает Холендро, восприятие Мурзилки детьми за столько лет не изменилось.

«Дети, как и раньше, прежде всего считают Мурзилку своим другом и путеводителем в мир новых познаний. Они рады ему всегда», — добавила она.

Ранее сообщалось, что в Долгопрудном Московской области 1 июня пройдёт фестиваль «Наука с пелёнок».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить