Главный художник «Мурзилки» Холендро рассказала, как попала в журнал

Главный художник журнала «Мурзилка» Наталия Холендро рассказала, как попала на работу в издание.

«Сначала меня пригласили порисовать. В «Мурзилке» узнали, что я на диплом делаю рисунки к пьесе Шварца «Дракон». В журнале тогда была традиция: его сотрудники ездили в Полиграфический институт, где учились будущие художники книжной графики, и изучали, кто и что там рисует. А в 1971 году меня пригласил на работу мой первый главный редактор — известный писатель Анатолий Митяев», — заявила она в беседе с «Российской газетой».

По её словам, тогда она стала художественным редактором «Мурзилки» и уже 53 года отвечает за оформление журнала.

Как считает Холендро, восприятие Мурзилки детьми за столько лет не изменилось.

«Дети, как и раньше, прежде всего считают Мурзилку своим другом и путеводителем в мир новых познаний. Они рады ему всегда», — добавила она.

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