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Режиссёр Седрик Кан рассказал о своём подходе к созданию кино

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Французский актёр и режиссёр Седрик Кан рассказал подробности о своём подходе к созданию кино.
Режиссёр Седрик Кан рассказал о своём подходе к созданию кино
  • Gettyimages.ru

«Снимаем задёшево. Только так можно оставаться свободным. Если бюджет большой, ни о какой свободе речи быть не может», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По словам режиссёра, в его картинах зачастую хотели сниматься известные артисты, но он чаще всего отказывался, так как актёров предпочтительно выбирать самому.

«Моя свобода дороже, а с большими актёрами обычно в проект приходят и большие деньги», — добавил Кан.

Ранее актёр Иван Агапов рассказал о работе в театре «Ленком» после смерти Марка Захарова.

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