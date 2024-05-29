В России может появиться аналог Пушкинской карты для участников СВО и их детей

Аналог Пушкинской карты для участников специальной военной операции на Украине и их детей может появиться в России.

С предложением о его создании к главе Минкультуры России Ольге Любимовой обратилась первый заместитель главы комитета Государственной думы по просвещению Яна Лантратова.

Как сообщает ТАСС, в адресованном Любимовой письме отмечается, что в рамках новой программы участникам СВО будут ежегодно предоставляться карты номиналом 15 тыс. рублей для посещения учреждений культуры.

Ранее сало известно, что число держателей Пушкинской карты к маю текущего года превысило 10 млн.