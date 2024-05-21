Число держателей Пушкинских карт превысило 10 млн к маю

За три года действия федерального проекта «Пушкинская карта» учащиеся потратили на покупку билетов по ней 33 млрд рублей. В мае количество держателей карт достигло 10,3 млн.

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Минкультуры.

«С начала действия программы «Пушкинская карта» (с августа 2021 года) молодые люди приобрели более 68 млн билетов. Таким образом, удалось перевыполнить запланированный на начало 2024 года план более чем в четыре раза», — сообщили в ведомстве.

Там также уточнили, что программа «Пушкинская карта» «показала свою эффективность не только в крупных городах, но и в сельской местности».

Ранее директор Московского драматического театра «Человек» Владимир Месхишвили в беседе с НСН заявил о росте интереса к театру среди молодых зрителей.