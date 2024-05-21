RT в Telegram
Подпишись

Число держателей Пушкинских карт превысило 10 млн к маю

Короткая ссылка
За три года действия федерального проекта «Пушкинская карта» учащиеся потратили на покупку билетов по ней 33 млрд рублей. В мае количество держателей карт достигло 10,3 млн.
Число держателей Пушкинских карт превысило 10 млн к маю
  • РИА Новости

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Минкультуры.

«С начала действия программы «Пушкинская карта» (с августа 2021 года) молодые люди приобрели более 68 млн билетов. Таким образом, удалось перевыполнить запланированный на начало 2024 года план более чем в четыре раза», — сообщили в ведомстве.

Там также уточнили, что программа «Пушкинская карта» «показала свою эффективность не только в крупных городах, но и в сельской местности».

Ранее директор Московского драматического театра «Человек» Владимир Месхишвили в беседе с НСН заявил о росте интереса к театру среди молодых зрителей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить