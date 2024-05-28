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В парке «Херсонес Таврический» восстановили русло реки Героон

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В Севастополе в ходе раскопок при строительстве историко-археологического парка «Херсонес Таврический» нашли древнюю реку.

Реку Героон обнаружили в ходе раскопок руин древнего фундамента города глубоко под землёй. Строителям удалось вывести её на поверхность и воссоздать русло со всеми изгибами. Теперь это главный природный объект заповедника.

«Объём воды там колоссальный, и она никуда не делась, мы всё, что сделали наверху, это построили искусственное русло, сделали гидроизоляцию и незначительную часть воды подняли сюда», — рассказал заместитель руководителя проекта Александр Безруков в беседе с телеканалом «Звезда».

Планируется, что открытие парка «Новый Херсонес» состоится примерно через месяц.

Об окончании строительных работ в парке стало известно в начале мая.

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