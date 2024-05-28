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В Пермском крае ожидаются заморозки

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В Пермском крае в ночь на 29 мая ожидаются заморозки, сообщили в региональном ГУ МЧС России.

Об этом сообщает URA.RU.

«29 мая в Пермском крае ожидается опасное метеорологическое явление. По данным Пермского ЦГМС ночью ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -5 °С, местами по югу Пермского края ожидается высокая пожарная опасность (четвёртый класс)», — говорится в сообщении ведомства.

Там добавили, что из-за похолодания возрастает вероятность возникновения пожаров из-за нарушения правил эксплуатации обогревателей и печей. 

Ранее терапевт, кардиолог Андрей Кондрахин в беседе с RT рассказал о правилах поведения на улице в жаркую погоду. По его словам, во время жары есть два безопасных периода для нахождения на улице: с 06:00 до 12:00 и с 16:00 до 18:00.

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