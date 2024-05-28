Собянин: В Москве стартует цикл мероприятий для собак и их владельцев

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что с 1 по 30 июня на площадках проекта «Питомцы в Москве» пройдёт цикл мероприятий «Друг, спасатель, защитник».

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«Каждые выходные на площадках собаководов будут ждать многочисленные активности: выставки, консультации, выступления и соревнования. Всего пройдёт свыше 50 мероприятий. Врачи передвижных ветстанций «ВЕТ Мобиль» проведут первичные консультации и осмотры питомцев. Дадут рекомендации по дальнейшим обследованиям, советы по уходу и питанию», — написал Собянин в своём блоге.

Также пройдут лекции, на которых ветеринары и кинологи расскажут, как поддерживать здоровье и физическую активность собак разных пород, подбирать нагрузку, проводить профилактику заболеваний, и поделятся секретами долголетия питомцев.

Ранее ветеринар Евгений Цыпленков рассказал, как уберечь домашних животных в жару.