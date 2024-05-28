RT в Telegram
Подпишись

Собянин: В Москве стартует цикл мероприятий для собак и их владельцев

Короткая ссылка
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что с 1 по 30 июня на площадках проекта «Питомцы в Москве» пройдёт цикл мероприятий «Друг, спасатель, защитник».

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«Каждые выходные на площадках собаководов будут ждать многочисленные активности: выставки, консультации, выступления и соревнования. Всего пройдёт свыше 50 мероприятий. Врачи передвижных ветстанций «ВЕТ Мобиль» проведут первичные консультации и осмотры питомцев. Дадут рекомендации по дальнейшим обследованиям, советы по уходу и питанию», — написал Собянин в своём блоге.

Также пройдут лекции, на которых ветеринары и кинологи расскажут, как поддерживать здоровье и физическую активность собак разных пород, подбирать нагрузку, проводить профилактику заболеваний, и поделятся секретами долголетия питомцев.

Ранее ветеринар Евгений Цыпленков рассказал, как уберечь домашних животных в жару.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить