Собянин: В Москве стартует цикл мероприятий для собак и их владельцев
Об этом сообщает сайт «Москва 24».
«Каждые выходные на площадках собаководов будут ждать многочисленные активности: выставки, консультации, выступления и соревнования. Всего пройдёт свыше 50 мероприятий. Врачи передвижных ветстанций «ВЕТ Мобиль» проведут первичные консультации и осмотры питомцев. Дадут рекомендации по дальнейшим обследованиям, советы по уходу и питанию», — написал Собянин в своём блоге.
Также пройдут лекции, на которых ветеринары и кинологи расскажут, как поддерживать здоровье и физическую активность собак разных пород, подбирать нагрузку, проводить профилактику заболеваний, и поделятся секретами долголетия питомцев.
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