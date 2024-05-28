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Синоптик Позднякова: календарное лето начнётся с жаркой погоды

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Полина Полетаева
Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала о погоде в столице в ближайшие дни.
Синоптик Позднякова: календарное лето начнётся с жаркой погоды
  • globallookpress.com
  • © Petrov Sergey/news.ru

По словам собеседницы RT, до четверга включительно погода будет жаркой, без осадков.

«Ночью становится всё теплее. В Москве это порядка +13...+15 °С, а в центре даже и повыше на пару градусов. Дневная температура в среду +27...+29 °С и практически такая же температура будет в четверг. А вот в пятницу погоду будет определять ложбина, которая приблизится к нам с запада. Хотя жаркий характер погоды сохранится, но уже местами не исключён небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха в ночные часы +15...+16 °С. Максимальная температура также приблизится к отметке +30 °С», — рассказала Позднякова.

Она также предупредила, что к выходным усилится ветер.

«В субботу и воскресенье в ночные часы без осадков, а днём местами небольшой кратковременный дождь. Ночи тёплые +15...+17 °С в Москве, по области +12...+17 °С. Дневная температура в городе +26...+28 °С, а в области +23...+28 °С. Температура воздуха остаётся выше климатической нормы где-то на 4—5 °С. То есть календарное лето начнётся с жаркой погоды», — заключила Позднякова.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил, что к концу рабочей недели температура в Москве повысится до +30 °С.

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