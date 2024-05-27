Синоптик Ильин: к концу рабочей недели температура в Москве повысится до +30 °С

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с RT рассказал о погоде в столице в ближайшие дни.

Специалист отметил, что на неделе жителей города ожидает прекрасная погода.

«Над русской равниной установился солнечный антициклон и погода обещает радовать москвичей, гостей столицы и жителей Московской области солнечными деньками. Температура воздуха до конца недели будет очень-очень высокой. Если сегодня в Москве воздух прогреется до +23...+25°С градусов, что уже выше климатическая норма на 1-2 °С , то в продолжение недели температура воздуха будет повышаться и максимальное значение ожидается в пределах +25...+30 °С. Завтра в Москве в среднем около +27 °С, в среду около +28 °С, а в четверг и пятницу воздух будет прогреваться до +30 °С», — рассказал Ильин.

Он также добавил, что в ночные часы температура воздуха тоже будет достаточно высокой: в предстоящую ночь в Москве ожидается около +10 °С, а далее +11...+16 °С.

Никаких осадков, согласно прогнозу синоптика, на рабочей неделе не ожидается.

«Ветер в течение всей рабочей недели не будет иметь устойчивого направления. Если сегодня и завтра ещё как-то можно определить его южным-юго-восточным, то со среды по пятницу — это будет слабый ветер без определенного направления. Атмосферное давление при этом будет достаточно высоким. Сегодня где-то около 760 мм.рт.ст, а со среды по пятницу на уровне 750 мм.рт.ст», — заключил Ильин.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков спрогнозировал жаркие выходные в Москве.