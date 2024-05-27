Эмир Кустурица станет спикером ПМЭФ-2024

Сербский кинорежиссёр, музыкант и продюсер Эмир Кустурица выступит на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 6 июня.

Он станет спикером сессии под названием «Объединение культур и традиций в современных межкультурных проектах», сообщает сайт kp.ru со ссылкой на официальный сайт мероприятия.

Собравшимся предстоит ответить на ряд вопросов, в том числе в каком направлении необходимо развивать культурно-гуманитарную политику.

Ранее советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков сообщил, что представители более 110 стран и территорий подтвердили участие в Петербургском международном экономическом форуме, который пройдёт с 5 по 8 июня.