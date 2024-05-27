RT в Telegram
Подпишись

Эмир Кустурица станет спикером ПМЭФ-2024

Короткая ссылка
Сербский кинорежиссёр, музыкант и продюсер Эмир Кустурица выступит на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 6 июня.

Он станет спикером сессии под названием «Объединение культур и традиций в современных межкультурных проектах», сообщает сайт kp.ru со ссылкой на официальный сайт мероприятия.

Собравшимся предстоит ответить на ряд вопросов, в том числе в каком направлении необходимо развивать культурно-гуманитарную политику.

Ранее советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков сообщил, что представители более 110 стран и территорий подтвердили участие в Петербургском международном экономическом форуме, который пройдёт с 5 по 8 июня.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить