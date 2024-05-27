В мотофестивале в Москве участвовали более 15 тысяч мотоциклистов

В мотофестивале в Москве участвовали более 15 тыс. мотоциклистов, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Об этом сообщает сайт kp.ru.

Мотофестиваль прошёл 26 мая. Он стартовал на Воробьёвых горах на смотровой площадке, после чего мотоциклисты проехали полный круг по Садовому кольцу, тем самым открыв мотосезон в столице.

Более 20 московских мотоклубов приняли участие в параде, они возглавляли колонну, рассказал Собянин.

Также в материале говорится, что для гостей и участников мотофестиваля весь день проходила праздничная программа, в которую вошли конкурсы, спортивные мероприятия, выступления каскадёров и фаер-шоу.

Ранее сообщалось, что на улицах Москвы появится мотопатруль.