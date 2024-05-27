Россияне перед летом тратят больше всего денег на одежду, говорится в новом исследовании.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на опрос, проведённый социальной сетью «Одноклассники» и сервисом ЮKassa.

Как говорится в материале, 62% россиян делают покупки специально к лету.

«Самая популярная статья расходов — это новая одежда (20%), вторая по популярности — отпуск (14%). Ещё 11% респондентов планируют потратить больше всего на ремонт и благоустройство дома», — говорится в исследовании.

Также сообщается, что увеличился спрос на строительные и садовые принадлежности.

Ранее сообщалось, что более половины работающих россиян берут работу на дом на выходные.