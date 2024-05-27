Телеведущий Малозёмов посоветовал пить воду вместо перекусов

Автор и ведущий программы «Живая еда» Сергей Малозёмов напомнил, что перекусы негативно влияют на здоровье.

«Если мы перебиваем аппетит чем-то вроде печенья или конфет, то потом, во время нормального обеда, не получаем в достаточном количестве полезных и насыщающих ингредиентов, прежде всего белка», — объяснил эксперт в интервью Радио Sputnik.

По его словам, в результате это влечёт очередной перекус до ужина.

В целом такая привычка может привести к развитию серьёзных заболеваний, таких как рак, патологии сердца и ожирение, отметил Малозёмов. Он порекомендовал между приёмами пищи вместо перекусов просто пить воду.

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