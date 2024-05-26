В Москве восстановили фасады многоквартирных домов разных стилей
- РИА Новости
Об этом сообщает портал мэра и правительства.
«Каждый из них имеет свои особенности и характерные черты. Все три стиля оказали значительное влияние на формирование облика Москвы», — заявили в столичном Комплексе городского хозяйства.
Дом в стиле неоклассики расположен в Колокольниковом переулке, дом в стиле эклектики — на улице Плющихе, в стиле конструктивизма — на Рязанском проспекте.
Ранее сообщалось, что здание губернского попечительства детских приютов 1917 года постройки отреставрируют в Самаре.