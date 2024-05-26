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В Москве восстановили фасады многоквартирных домов разных стилей

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В Москве восстановили три здания в рамках программы капремонта многоквартирных домов. Они выполнены в стилях неоклассики, эклектики и конструктивизма.
В Москве восстановили фасады многоквартирных домов разных стилей
  • РИА Новости

Об этом сообщает портал мэра и правительства.

«Каждый из них имеет свои особенности и характерные черты. Все три стиля оказали значительное влияние на формирование облика Москвы», — заявили в столичном Комплексе городского хозяйства.

Дом в стиле неоклассики расположен в Колокольниковом переулке, дом в стиле эклектики — на улице Плющихе, в стиле конструктивизма — на Рязанском проспекте.

Ранее сообщалось, что здание губернского попечительства детских приютов 1917 года постройки отреставрируют в Самаре.

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