В Самаре отреставрируют объект культурного наследия 1917 года

Здание губернского попечительства детских приютов 1917 года постройки отреставрируют в Самаре.

Об этом сообщает sovainfo.ru.

Двухэтажное кирпичное здание с полуподвалом на улице Братьев Коростелёвых выполнено в стиле классицизма.

В разное время в строение принадлежало Дамскому комитету Российского общества Красного Креста, мещанам Афанасьеву и Гринбергу, купцу Новокрещёнову, Самарскому губернскому попечительству детских приютов.

После революции, в 1920-е годы, в доме размещался Татаро-Башкирский педагогический техникум, после — средняя школа.

Ранее сообщалось, что в Москве началась реставрация скульптур на крыше Дома геологов.