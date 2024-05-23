В Самаре отреставрируют объект культурного наследия 1917 года
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает sovainfo.ru.
Двухэтажное кирпичное здание с полуподвалом на улице Братьев Коростелёвых выполнено в стиле классицизма.
В разное время в строение принадлежало Дамскому комитету Российского общества Красного Креста, мещанам Афанасьеву и Гринбергу, купцу Новокрещёнову, Самарскому губернскому попечительству детских приютов.
После революции, в 1920-е годы, в доме размещался Татаро-Башкирский педагогический техникум, после — средняя школа.
Ранее сообщалось, что в Москве началась реставрация скульптур на крыше Дома геологов.