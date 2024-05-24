В Петербурге рассказали о поддержке кинокомпаний

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о выделении кинокомпаниям, работающим в городе, 250 млн рублей.

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу Смольного.

«Средства пойдут на субсидии для создания 40 фильмов: пять полнометражных и 20 короткометражных художественных, десять полнометражных документальных и пять короткометражных анимационных», — сказали в городской администрации.

Основным условием при создании фильма является обязательное использование локаций, символик, природных, туристических и архитектурных объектов Петербурга.

Ранее сообщалось, что Второй открытый российский кинофестиваль «Кстокино» проходит в городе Кстово Нижегородской области.