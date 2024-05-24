Биолог Кубарев рассказал, какие ягоды растут в Подмосковье

Старший научный сотрудник МГУ имени Ломоносова кандидат биологических наук Евгений Кубарев назвал ягоды, которые можно собрать в Московской области.

«Земляника растёт на лесных опушках, полянках и на сухих лугах. Её можно найти в Серпухове, Пушкино, под Ногинском, в лесах Шатуры, Егорьевска, Щёлкове, Дмитрове и Протвине», — заявил эксперт в беседе с 360.ru.

По словам специалиста, малина растёт возле рек Дубны, в Волоколамске, Щёлкове, Егорьевске, чернику и голубику можно собрать на границе Талдома и Дмитрова, в Сергиевом Посаде, Щёлкове, Наро-Фоминске, Орехово-Зуеве и Шатуре.

«Брусника любит хвойные леса, местность вблизи рек, возвышенности среди болот. Она растёт в Шатуре, Егорьевске, Клину», — сказал биолог.

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