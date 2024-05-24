RT в Telegram
Подпишись

Биолог Кубарев рассказал, какие ягоды растут в Подмосковье

Короткая ссылка
Старший научный сотрудник МГУ имени Ломоносова кандидат биологических наук Евгений Кубарев назвал ягоды, которые можно собрать в Московской области.
Биолог Кубарев рассказал, какие ягоды растут в Подмосковье
  • Gettyimages.ru

«Земляника растёт на лесных опушках, полянках и на сухих лугах. Её можно найти в Серпухове, Пушкино, под Ногинском, в лесах Шатуры, Егорьевска, Щёлкове, Дмитрове и Протвине», — заявил эксперт в беседе с 360.ru.

По словам специалиста, малина растёт возле рек Дубны, в Волоколамске, Щёлкове, Егорьевске, чернику и голубику можно собрать на границе Талдома и Дмитрова, в Сергиевом Посаде, Щёлкове, Наро-Фоминске, Орехово-Зуеве и Шатуре.

«Брусника любит хвойные леса, местность вблизи рек, возвышенности среди болот. Она растёт в Шатуре, Егорьевске, Клину», — сказал биолог.

Ранее доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Роман Опарин рассказал, какими полезными свойствами обладает чёрный перец.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить