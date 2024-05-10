Биолог Опарин рассказал о полезных свойствах чёрного перца
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«Чёрный перец родом из Индии, где издавна находит применение как пряность и лекарственное средство. В наши дни он считается одной из самых распространённых специй, применяемой во всём мире», — заявил Опарин в беседе с газетой «Известия».
Как отметил эксперт, чёрный перец — источник витаминов С и К, марганца и железа, он также обладает антибактериальными и противовоспалительными свойствами.
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