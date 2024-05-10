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Биолог Опарин рассказал о полезных свойствах чёрного перца

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Доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Роман Опарин рассказал, какими полезными свойствами обладает чёрный перец.
Биолог Опарин рассказал о полезных свойствах чёрного перца
  • Gettyimages.ru

«Чёрный перец родом из Индии, где издавна находит применение как пряность и лекарственное средство. В наши дни он считается одной из самых распространённых специй, применяемой во всём мире», — заявил Опарин в беседе с газетой «Известия».

Как отметил эксперт, чёрный перец — источник витаминов С и К, марганца и железа, он также обладает антибактериальными и противовоспалительными свойствами.

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