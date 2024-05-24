Подмосковный музей получил национальную премию имени Лихачёва
- РИА Новости
Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на Министерство культуры и туризма Московской области.
Как отметили в ведомстве, данный проект позволяет развивать новые локальных бренды, связанные с коломенской династией купцов Сурановых.
Всего от Московской области на соискание премии было подано 36 заявок.
Национальная премия Лихачёва вручается за существенный вклад в развитие музейного дела России.
Ранее сообщалось, что музей-заповедник истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева получил награду «Музей года».