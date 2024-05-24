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Подмосковный музей получил национальную премию имени Лихачёва

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Проект Коломенского центра познавательного туризма «Дом Сурановых» получил национальную премию имени Лихачёва в номинации «Музейные маршруты».
Подмосковный музей получил национальную премию имени Лихачёва
  • РИА Новости

Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на Министерство культуры и туризма Московской области.

Как отметили в ведомстве, данный проект позволяет развивать новые локальных бренды, связанные с коломенской династией купцов Сурановых.

Всего от Московской области на соискание премии было подано 36 заявок.

Национальная премия Лихачёва вручается за существенный вклад в развитие музейного дела России.

Ранее сообщалось, что музей-заповедник истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева получил награду «Музей года».

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