Синоптик Варакин спрогнозировал тёплое лето на европейской части России

Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин заявил, что, по предварительному прогнозу, на европейской части страны будет тёплое лето.

«Уже сейчас можно говорить, по крайней мере, о первой половине июня. Европейская территория будет выше нормы, а норма у нас уже будет выше среднесуточной температуры в 15 градусов. То есть днём будет и +25 °С, и +30 °С», — сказал он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, холоднее нормы может быть только в Западной Сибири.

«Опять всё обусловлено тем, что на европейской территории, включая и Центральный федеральный округ, и частично Южный, и Приволжский федеральный округ, будет преобладать антициклональный характер погоды», — пояснил Варакин.

Как отметил эксперт, в Томской области, Красноярском крае, на севере Новосибирской области и по всей Омской области будут преимущественно циклоны, поэтому средняя температура окажется ниже.

«А в целом, по предварительному прогнозу, летом будет норма и выше нормы на европейской территории», — заключил он.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» синоптик Александр Шувалов заявил, что в начале лета в столичном регионе ожидается жара.