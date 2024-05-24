RT в Telegram
Подпишись

Синоптик Варакин спрогнозировал тёплое лето на европейской части России

Короткая ссылка
Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин заявил, что, по предварительному прогнозу, на европейской части страны будет тёплое лето.
Синоптик Варакин спрогнозировал тёплое лето на европейской части России
  • РИА Новости

«Уже сейчас можно говорить, по крайней мере, о первой половине июня. Европейская территория будет выше нормы, а норма у нас уже будет выше среднесуточной температуры в 15 градусов. То есть днём будет и +25 °С, и +30 °С», — сказал он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, холоднее нормы может быть только в Западной Сибири.

«Опять всё обусловлено тем, что на европейской территории, включая и Центральный федеральный округ, и частично Южный, и Приволжский федеральный округ, будет преобладать антициклональный характер погоды», — пояснил Варакин.

Как отметил эксперт, в Томской области, Красноярском крае, на севере Новосибирской области и по всей Омской области будут преимущественно циклоны, поэтому средняя температура окажется ниже.

«А в целом, по предварительному прогнозу, летом будет норма и выше нормы на европейской территории», — заключил он.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» синоптик Александр Шувалов заявил, что в начале лета в столичном регионе ожидается жара.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить