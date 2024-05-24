Синоптик Шувалов спрогнозировал жару в Москве в начале лета

Руководитель прогностического центра «Метео», синоптик Александр Шувалов заявил, что в начале лета в столичном регионе ожидается жара.

«Нужно ждать тепла, которое мы заслужили долготерпением в первой половине мая. Погода испытывала нас снегом и заморозками. Теперь в первые числа июня она будет баловать нас солнцем ещё больше. В столице потеплеет до +27 °С», — сказал он в беседе с 360.ru.

Со своей стороны, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с НСН подтвердил, что погода будет тёплой.

«Хоть в понедельник и ожидается небольшое понижение температуры, до +20…+22 °С, но уже со вторника температура будет заметно повышаться. Во вторник столбики термометров покажут +25 °С, а в среду и четверг — уже +26…+28 °С», — сообщил он.

По его словам, это даже не июньская, а июльская температура.

Ранее сообщалось, что после затяжного похолодания в Челябинской области ожидается потепление.