Синоптик Шувалов спрогнозировал жару в Москве в начале лета
- РИА Новости
«Нужно ждать тепла, которое мы заслужили долготерпением в первой половине мая. Погода испытывала нас снегом и заморозками. Теперь в первые числа июня она будет баловать нас солнцем ещё больше. В столице потеплеет до +27 °С», — сказал он в беседе с 360.ru.
Со своей стороны, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с НСН подтвердил, что погода будет тёплой.
«Хоть в понедельник и ожидается небольшое понижение температуры, до +20…+22 °С, но уже со вторника температура будет заметно повышаться. Во вторник столбики термометров покажут +25 °С, а в среду и четверг — уже +26…+28 °С», — сообщил он.
По его словам, это даже не июньская, а июльская температура.
Ранее сообщалось, что после затяжного похолодания в Челябинской области ожидается потепление.