В Челябинской области потеплеет до +24 °С
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный Гидрометцентр.
«Ещё в ночь на субботу, 25 мая, в некоторых районах региона температура будет опускаться до -5 °С. Но днём потеплеет до +19 °С, а следующая ночь уже будет гораздо теплее — до +12 °С», — заявили синоптики.
Днём 26 мая ожидается до +24 °С.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал о погоде в столице во второй половине недели.