В Челябинской области потеплеет до +24 °С

После затяжного похолодания в Челябинской области ожидается потепление.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

«Ещё в ночь на субботу, 25 мая, в некоторых районах региона температура будет опускаться до -5 °С. Но днём потеплеет до +19 °С, а следующая ночь уже будет гораздо теплее — до +12 °С», — заявили синоптики.

Днём 26 мая ожидается до +24 °С.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал о погоде в столице во второй половине недели.