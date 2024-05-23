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Синоптик Шувалов спрогнозировал до +28 °С в Москве в предстоящее воскресенье

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Полина Полетаева
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал о погоде в столице во второй половине недели.
Синоптик Шувалов спрогнозировал до +28 °С в Москве в предстоящее воскресенье
  • globallookpress.com
  • © Belkin Alexey

По словам специалиста, жителей столицы ждёт «синоптическое дежавю».

«Дело в том, что у нас сейчас идёт целая череда антициклонов, первый из них пришёл где-то 16—17 мая, выправил погоду на летнюю, потом у нас был один день с дождём и опять новый антициклон. Этот (нынешний. — RT) антициклон продержится до воскресенья. Причём если сегодня-завтра и в субботу у нас +20...+25 °С, то в воскресенье, перед тем как случится приход очередного антициклона, температура может повыситься до +26...+28 °С. И это будет самый тёплый день уходящей весны», — рассказал Шувалов.

В начале следующей недели прогнозируется «повторение предыдущей ситуации».

«Снова фронтальный раздел, опять местами дожди и возможны грозы. И на следующий день новый антициклон, который продержится ещё четыре-пять дней. И до конца мая нас ждёт в целом солнечная, сухая, прекрасная погода», — заключил собеседник RT.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что до конца недели будет хорошая погода.

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