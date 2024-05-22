Синоптик Позднякова спрогнозировала до +25 °С в Москве

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала RT о погоде в Москве.

По её словам, до конца недели будет хорошая погода.

«Погоду будет определять антициклон, хотя он северного происхождения, но воздух достаточно сухой, поэтому осадков не ожидается. Сегодня и завтра будет преобладать северо-восточный ветер, потом юго-восточный», — объяснила она.

Также Позднякова добавила, что пятница может быть самым прохладным днём.

«В пятницу температура в Москве ночью будет +7...+9 °С, дневная около +20 °С. Температура будет ниже климатической нормы на пару градусов. Потом температура будет повышаться, воскресный день будет вообще очень комфортным, дневная температура приблизится к отметке +25 °С. Погода шикарная для конца мая», — заключила синоптик.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал о холодном фронте, который пройдёт через Москву.