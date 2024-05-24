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В Петербурге зафиксировали новые показатели максимальной температуры 2024 года

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Ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус рассказал о новом максимальном показателе температуры для Санкт-Петербурга в 2024 году. В пятницу, 24 мая, в 15:00 он составил +26,8 °С.
В Петербурге зафиксировали новые показатели максимальной температуры 2024 года
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на Telegram-канал синоптика.

«Каков будет точный максимум сегодняшнего дня, станет известно после 21:00, когда будут сняты показания с максимальных термометров», — заявил Леус.

Предыдущий рекорд был зафиксирован 19 мая. Тогда воздух прогрелся до +26,1 °С.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» синоптик Александр Шувалов заявил, что в начале лета в столичном регионе ожидается жара.

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