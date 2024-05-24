В Петербурге зафиксировали новые показатели максимальной температуры 2024 года
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Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на Telegram-канал синоптика.
«Каков будет точный максимум сегодняшнего дня, станет известно после 21:00, когда будут сняты показания с максимальных термометров», — заявил Леус.
Предыдущий рекорд был зафиксирован 19 мая. Тогда воздух прогрелся до +26,1 °С.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» синоптик Александр Шувалов заявил, что в начале лета в столичном регионе ожидается жара.