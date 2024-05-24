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Кинолог Голубев: собаки умеют улавливать эмоции человека

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Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев заявил, что собаки умеют улавливать эмоции человека.
Кинолог Голубев: собаки умеют улавливать эмоции человека
  • Gettyimages.ru

В беседе с «Радио 1» эксперт отметил, что питомцы считывают состояние хозяина, иногда они могут подстраиваться под него. Собака распознаёт положение тела, интонацию. Поэтому рекомендуется сохранять спокойствие в ситуации, когда животное начинает нервничать, в частности на приёме у ветеринара.

Специально обученные собаки способны выявлять по запаху и болезни, например малярию, диабет, онкологию.

«Обонятельных рецепторов у животных больше, чем у людей, это и объясняет тот факт, что собаки чувствуют запахи в тысячи раз лучше, чем человек», — сказал Голубев.

Ранее ветеринарный врач и заведующая московским ветучастком «Отрадное» Светлана Ивайкина рассказала, как защитить кошку от падения с высоты.

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