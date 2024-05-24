На Ямале ожидается усиление ветра до 20 м/с
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.
«По данным синоптиков, 25 мая прогнозируется неблагоприятное погодное явление: ветер юго-западный, северо-западный 8—13 м/с, порывы 15—20 м/с», — сказали в МЧС.
В том числе возможны осадки в виде снега и дождя.
Спасатели призвали жителей соблюдать осторожность и быть предельно внимательными.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» синоптик Александр Шувалов заявил, что в начале лета в столичном регионе ожидается жара.