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На Ямале ожидается усиление ветра до 20 м/с

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В Ямало-Ненецком автономном округе ожидаются сильный ветер, снег и дождь.
На Ямале ожидается усиление ветра до 20 м/с
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

«По данным синоптиков, 25 мая прогнозируется неблагоприятное погодное явление: ветер юго-западный, северо-западный 8—13 м/с, порывы 15—20 м/с», — сказали в МЧС.

В том числе возможны осадки в виде снега и дождя.

Спасатели призвали жителей соблюдать осторожность и быть предельно внимательными.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» синоптик Александр Шувалов заявил, что в начале лета в столичном регионе ожидается жара.

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