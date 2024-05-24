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Мессенджер ICQ приостановит работу с 26 июня

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Принадлежащий VK мессенджер ICQ приостановит работу с 26 июня.
Мессенджер ICQ приостановит работу с 26 июня
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ТАСС.

«Продолжайте общаться с друзьями в «VK Мессенджере», а с коллегами — в VK WorkSpace», — говорится в уведомлении.

Как заявили в пресс-службе VK, холдинг планирует развивать именно «VK Мессенджер», а также решения для корпоративных пользователей на базе VK WorkSpace.

Ранее эксперт по коммуникациям и связям с общественностью PRoud.365 Евгения Истомина рассказала, какие правила цифрового этикета желательно соблюдать.

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