Принадлежащий VK мессенджер ICQ приостановит работу с 26 июня.

Об этом сообщает ТАСС.

«Продолжайте общаться с друзьями в «VK Мессенджере», а с коллегами — в VK WorkSpace», — говорится в уведомлении.

Как заявили в пресс-службе VK, холдинг планирует развивать именно «VK Мессенджер», а также решения для корпоративных пользователей на базе VK WorkSpace.

Ранее эксперт по коммуникациям и связям с общественностью PRoud.365 Евгения Истомина рассказала, какие правила цифрового этикета желательно соблюдать.