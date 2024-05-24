Международный джазовый фестиваль состоится в Петербурге в июле

Первый Международный джазовый фестиваль пройдёт на разных площадках Санкт-Петербурга с 22 по 28 июля. В нём примут участие более 600 российских и зарубежных музыкантов.

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Об этом сообщает НСН. Церемонии открытия и закрытия фестиваля пройдут на сцене Санкт-Петербургской государственной Академической филармонии имени Д.Д. Шостаковича. В день открытия состоится выступление Московского джазового оркестра Бутмана с «Солистами Москвы» Ю. Башмета. Среди участников фестиваля: Ришар Бона из США, Хибла Герзмава, трио Авишая Коэна из Израиля и др. Ранее сообщалось, что концерты второго сезона фестиваля современного танца «Город танцует в парках», которые прошли 18 и 19 мая в Московской области, собрали 12,5 тыс. зрителей.