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Международный джазовый фестиваль состоится в Петербурге в июле

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Первый Международный джазовый фестиваль пройдёт на разных площадках Санкт-Петербурга с 22 по 28 июля. В нём примут участие более 600 российских и зарубежных музыкантов.
Международный джазовый фестиваль состоится в Петербурге в июле
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает НСН.

Церемонии открытия и закрытия фестиваля пройдут на сцене Санкт-Петербургской государственной Академической филармонии имени Д.Д. Шостаковича.

В день открытия состоится выступление Московского джазового оркестра Бутмана с «Солистами Москвы» Ю. Башмета.

Среди участников фестиваля: Ришар Бона из США, Хибла Герзмава, трио Авишая Коэна из Израиля и др.

Ранее сообщалось, что концерты второго сезона фестиваля современного танца «Город танцует в парках», которые прошли 18 и 19 мая в Московской области, собрали 12,5 тыс. зрителей.

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