Международный джазовый фестиваль состоится в Петербурге в июле
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Об этом сообщает НСН.
Церемонии открытия и закрытия фестиваля пройдут на сцене Санкт-Петербургской государственной Академической филармонии имени Д.Д. Шостаковича.
В день открытия состоится выступление Московского джазового оркестра Бутмана с «Солистами Москвы» Ю. Башмета.
Среди участников фестиваля: Ришар Бона из США, Хибла Герзмава, трио Авишая Коэна из Израиля и др.
Ранее сообщалось, что концерты второго сезона фестиваля современного танца «Город танцует в парках», которые прошли 18 и 19 мая в Московской области, собрали 12,5 тыс. зрителей.