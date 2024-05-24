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В Татарстане выделят более девяти миллиардов рублей на развитие культуры

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В Татарстане выделят 9,6 млрд рублей на развитие культуры, сообщает пресс-служба Минфина республики.

Об этом сообщает сайт kp.ru.

В Татарстане утверждена госпрограмма «Развитие культуры региона».

Как уточняется в материале, цель программы — формирование эффективной политики в области культурного развития. Благодаря этому будут обеспечиваться условия для развития культуры народов, а также реализации культурного и духовного потенциала общества.

Ранее сообщалось, что в Татарстане направят 180,3 млрд рублей на развитие транспортной системы.

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