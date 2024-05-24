В Татарстане выделят более девяти миллиардов рублей на развитие культуры
Об этом сообщает сайт kp.ru.
В Татарстане утверждена госпрограмма «Развитие культуры региона».
Как уточняется в материале, цель программы — формирование эффективной политики в области культурного развития. Благодаря этому будут обеспечиваться условия для развития культуры народов, а также реализации культурного и духовного потенциала общества.
Ранее сообщалось, что в Татарстане направят 180,3 млрд рублей на развитие транспортной системы.