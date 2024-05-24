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Газаров рассказал о предстоящих премьерах Театра сатиры

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Художественный руководитель Театра сатиры Сергей Газаров рассказал о предстоящих премьерах.
Газаров рассказал о предстоящих премьерах Театра сатиры
  • РИА Новости

«Мы готовимся к 90-летию Александра Ширвиндта — к 19 июля, а уже 1 октября откроем новый сезон и отметим 100-летие Театра сатиры большой праздничной программой — в ней будет занята вся труппа. В ноябре сыграем премьеру «Севильского цирюльника», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, параллельно начали репетировать комедию Эдуардо де Филиппо «Филумена Мартурано» с участием самого Газарова, а также Алёны Яковлевой.

«К маю следующего года хотим поставить «Собачье сердце». Режиссёр я, художник — Александр Боровский, который уже придумал потрясающее решение пространства. В роли Шарикова — Фёдор Лавров», — сообщил худрук.

Ранее сообщалось, что театральный фестиваль «Башня» будет проходить в Калининграде с 29 мая по 5 июня.

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