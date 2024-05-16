Фестиваль «Башня» пройдёт в Калининграде с 29 мая по 5 июня

Театральный фестиваль «Башня» будет проходить в Калининграде с 29 мая по 5 июня.

Об этом сообщает «Янтарный край».

«Программа «Башни» должна быть интересной и разнообразной. Разножанровый театральный фестиваль по-прежнему направлен на преодоление рамок и границ в самом широком смысле», — заявил худрук областного драмтеатра Александр Федоренко.

По его словам, пятый фестиваль остаётся творческой лабораторией, где наряду с традицией выявляются тренды в развитии театрального искусства.

Ранее сообщалось, что в театре оперы и балета в Перми объявили о планах на сезон — зрителям покажут пять премьер.