Фестиваль «Башня» пройдёт в Калининграде с 29 мая по 5 июня
- РИА Новости
Об этом сообщает «Янтарный край».
«Программа «Башни» должна быть интересной и разнообразной. Разножанровый театральный фестиваль по-прежнему направлен на преодоление рамок и границ в самом широком смысле», — заявил худрук областного драмтеатра Александр Федоренко.
По его словам, пятый фестиваль остаётся творческой лабораторией, где наряду с традицией выявляются тренды в развитии театрального искусства.
Ранее сообщалось, что в театре оперы и балета в Перми объявили о планах на сезон — зрителям покажут пять премьер.