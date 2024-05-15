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В театре оперы и балета в Перми объявили о планах на сезон

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В театре оперы и балета в Перми объявили о планах на сезон — зрителям покажут пять премьер.
В театре оперы и балета в Перми объявили о планах на сезон
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU.

Две постановки подготовит оперная труппа, а три — балетная.

«Запланированные премьеры отражают разные векторы репертуарной политики коллектива. От хрестоматийной классики и знаковых произведений ХХ века до мировых премьер, написанных по заказу театра», — говорится в сообщении театра.

В театре покажут «Пиковую даму» Петра Чайковского, выпустят премьеру «Царской невесты» Николая Римского-Корсакова, представят авторскую версию «Сильвии» Лео Делиба. Также будет представлена новая постановка «Орфея», а 27 июня состоится мировая премьера «Снегурочки» Владимира Раннева и Вячеслава Самодурова.

Ранее сообщалось, что в июне в Самаре пройдёт Большой театральный фестиваль.

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