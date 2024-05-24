Эколог Ивченко: традиция запускать в небо шарики несёт угрозу природе

Президент экологического движения «Мусора.Больше.Нет» Карина Ивченко призвала отказаться от запуска в небо воздушных шариков в день последнего звонка — безопасная, на первый взгляд, традиция несёт угрозу для окружающей среды.

После падения на землю латексные шарики могут проглатывать дикие животные или птицы, приняв за съедобные из-за яркой расцветки, объяснила она в беседе с RuNews24.

«Были случаи, когда птенцы запутывались в фольгированных верёвочках и погибали», — отметила Ивченко.

Она напомнила, что процесс разложения латекса в природе может занять до 100 лет.

Активисты движения предложили вместо этого сделать пожертвование для приюта домашних животных. Поэтому флешмоб получил название «Шарик вместо шарика».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в московских школах ежегодно проходит около 500 мероприятий, посвящённых защите окружающей среды.