RT в Telegram
Подпишись

Эколог Ивченко: традиция запускать в небо шарики несёт угрозу природе

Короткая ссылка
Президент экологического движения «Мусора.Больше.Нет» Карина Ивченко призвала отказаться от запуска в небо воздушных шариков в день последнего звонка — безопасная, на первый взгляд, традиция несёт угрозу для окружающей среды.
Эколог Ивченко: традиция запускать в небо шарики несёт угрозу природе
  • РИА Новости

После падения на землю латексные шарики могут проглатывать дикие животные или птицы, приняв за съедобные из-за яркой расцветки, объяснила она в беседе с RuNews24.

«Были случаи, когда птенцы запутывались в фольгированных верёвочках и погибали», — отметила Ивченко.

Она напомнила, что процесс разложения латекса в природе может занять до 100 лет.

Активисты движения предложили вместо этого сделать пожертвование для приюта домашних животных. Поэтому флешмоб получил название «Шарик вместо шарика».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в московских школах ежегодно проходит около 500 мероприятий, посвящённых защите окружающей среды.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить