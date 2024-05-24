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В Новороссийске и Анапе объявлено штормовое предупреждение

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В Новороссийске и Анапе объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра и высоких волн, сообщил вице-мэр Новороссийска Александр Яменсков.

Об этом сообщает сайт «Кубань 24».

По словам Яменскова, в Новороссийске скорость ветра достигает 15—20 м/с, при этом утром и днём он усиливается до 23—28 м/с. Высота волн 1,3—2 м.

Как сообщает управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Крыма, 25 мая в Керченском проливе и в западной половине Азовского моря скорость ветра может достигать 20—25 м/с, а высота волн будет 1,5—2,5 м.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о погоде в некоторых регионах России в ближайшие дни.

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