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Синоптик Вильфанд рассказал об очень высокой температуре в Якутии

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Полина Полетаева
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о погоде в некоторых регионах России в ближайшие дни. Так, он уточнил, что на Урале и на юге Западной Сибири сейчас некомфортно, а в Якутии очень высокая температура — +20...+23 °С.
Синоптик Вильфанд рассказал об очень высокой температуре в Якутии
  • РИА Новости

«Свердловская, Челябинская, Курганская области. Вот тут заток холодных воздушных масс в течение выходных дней и в течение по крайней мере первой половины следующей недели. Заморозки, ночные и дневные температуры в диапазоне +10...+13 °С. Такая температура в Екатеринбурге, в Омске примерно на 8—10 °С ниже нормы. Очень холодная погода. Это скорее конец марта — начало апреля по климатическим данным», — отметил Вильфанд.

А вот на юге Якутии, согласно его прогнозу, тепло.

«Там температура +20...+23 °С. Очень высокая температура. Снег начинает быстро таять. Кстати говоря, быстрое таяние снега — это предтеча половодья, которое будет в великих сибирских реках», — предупредил собеседник RT.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о погоде в столице во второй половине недели.

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