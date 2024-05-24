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В Мегионе ввели режим повышенной готовности из-за паводка

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Ещё в одном городе ХМАО — Мегионе — введён режим повышенной готовности из-за паводка, сообщил глава города Алексей Петриченко.
В Мегионе ввели режим повышенной готовности из-за паводка
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

Как рассказал Петриченко, уровень воды мониторится ежедневно, региональное управление по гидрометеорологии не прогнозирует паводок, однако город на всякий случай готовится к различным вариантам.

Сейчас уже сформирован список мер, которые направлены на обеспечение безопасности города в период паводка. Также подготавливают пункты временного размещения жителей.

Ранее сообщалось, что число подтопленных дачных домов в Курганской области снизилось до 130.

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