В Мегионе ввели режим повышенной готовности из-за паводка

Ещё в одном городе ХМАО — Мегионе — введён режим повышенной готовности из-за паводка, сообщил глава города Алексей Петриченко.

Об этом сообщает URA.RU.

Как рассказал Петриченко, уровень воды мониторится ежедневно, региональное управление по гидрометеорологии не прогнозирует паводок, однако город на всякий случай готовится к различным вариантам.

Сейчас уже сформирован список мер, которые направлены на обеспечение безопасности города в период паводка. Также подготавливают пункты временного размещения жителей.

Ранее сообщалось, что число подтопленных дачных домов в Курганской области снизилось до 130.