В Мегионе ввели режим повышенной готовности из-за паводка
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU.
Как рассказал Петриченко, уровень воды мониторится ежедневно, региональное управление по гидрометеорологии не прогнозирует паводок, однако город на всякий случай готовится к различным вариантам.
Сейчас уже сформирован список мер, которые направлены на обеспечение безопасности города в период паводка. Также подготавливают пункты временного размещения жителей.
Ранее сообщалось, что число подтопленных дачных домов в Курганской области снизилось до 130.