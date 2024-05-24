На ВДНХ 25 мая пройдёт спортивный парад
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт 360.ru.
В параде примут участие 2 тыс. человек из разных регионов России.
Во время мероприятия будет торжественное шествие, флешмоб и концерт. Колонны возглавят известные спортсмены.
Как говорится в материале, благодаря таким парадам можно восстановить традицию по популяризации спортивного образа жизни и объединению спортсменов.
Ранее сообщалось, что в районе Ново-Переделкино построят многофункциональный спортивный кластер.