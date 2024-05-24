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На ВДНХ 25 мая пройдёт спортивный парад

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На ВДНХ 25 мая пройдёт спортивный парад, рассказала руководитель молодёжного направления движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская.
На ВДНХ 25 мая пройдёт спортивный парад
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт 360.ru.

В параде примут участие 2 тыс. человек из разных регионов России.

Во время мероприятия будет торжественное шествие, флешмоб и концерт. Колонны возглавят известные спортсмены.

Как говорится в материале, благодаря таким парадам можно восстановить традицию по популяризации спортивного образа жизни и объединению спортсменов.

Ранее сообщалось, что в районе Ново-Переделкино построят многофункциональный спортивный кластер.

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