На ВДНХ 25 мая пройдёт спортивный парад, рассказала руководитель молодёжного направления движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская.

Об этом сообщает сайт 360.ru.

В параде примут участие 2 тыс. человек из разных регионов России.

Во время мероприятия будет торжественное шествие, флешмоб и концерт. Колонны возглавят известные спортсмены.

Как говорится в материале, благодаря таким парадам можно восстановить традицию по популяризации спортивного образа жизни и объединению спортсменов.

Ранее сообщалось, что в районе Ново-Переделкино построят многофункциональный спортивный кластер.