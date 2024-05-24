У огарей в Подмосковье начался сезон выведения и взращивания потомства
- РИА Новости
Об этом сообщает РИАМО.
Как говорится в материале, жители региона переживают за птиц, которые могут выйти на дорогу.
«Мы со своей стороны даём советы и говорим, что делать правильно и что неправильно в конкретной ситуации, для того чтобы исключить возможность причинения ещё большего вреда животному. Ведь не все случаи требуют особого внимания со стороны человека, большинство из них преодолеваются и разрешаются самими животными», — сказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
Уточняется, что помочь птицам можно с переходом дороги и с защитой от собак и кошек, а в остальном пернатые справятся сами.
Ранее в Подмосковье призвали соблюдать установленные правила вблизи водоёмов.