У огарей в Подмосковье начался сезон выведения и взращивания потомства, сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

Об этом сообщает РИАМО.

Как говорится в материале, жители региона переживают за птиц, которые могут выйти на дорогу.

«Мы со своей стороны даём советы и говорим, что делать правильно и что неправильно в конкретной ситуации, для того чтобы исключить возможность причинения ещё большего вреда животному. Ведь не все случаи требуют особого внимания со стороны человека, большинство из них преодолеваются и разрешаются самими животными», — сказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Уточняется, что помочь птицам можно с переходом дороги и с защитой от собак и кошек, а в остальном пернатые справятся сами.

Ранее в Подмосковье призвали соблюдать установленные правила вблизи водоёмов.