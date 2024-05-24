В Москве отреставрируют три здания XIX века для открытия гостиниц, заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Об этом сообщает НСН.

Как рассказал Ефимов, в Москве сейчас действует программа «1 рубль за квадратный метр в год», по которой можно открыть гостиницы.

На данный момент инвесторы реставрируют три исторических здания общей площадью более 1,5 тыс. кв. м. На работы им выделили пять лет.

Работы ведутся в двухэтажном особняке, в котором жили художники Сергей и Константин Коровины, в двухэтажном доме купца Бавыкина и больничном корпусе Мясницкого отделения Чернорабочей больницы.

Ранее сообщалось, что скульптуры на крыше Дома геологов в Москве отреставрируют.