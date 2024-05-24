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Синоптик — о погоде в Москве в выходные: ни капли дождя и много солнца

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Полина Полетаева
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о погоде в Москве в ближайшие дни. По словам специалиста, погодой в выходные будет управлять антициклон.
Синоптик — о погоде в Москве в выходные: ни капли дождя и много солнца
  • РИА Новости

«Причём центр циклона будет приближаться к Москве, поэтому погода безоблачная. Дневные температуры будут высокими +23...+25 °С. Ночью уже не будет затоков холодных северных ветров. Поэтому в ночь на субботу температура +6...+8 °С, а в ночь на воскресенье уже около +10 °С. И в последующем она будет около +10 °С. Поэтому ни капли дождя и много солнца», — рассказал Вильфанд.

Он отметил, что сейчас ультрафиолетовые лучи не вредны и «можно загорать в удовольствие».

Собеседник RT добавил, что в понедельник изменится циркуляция воздуха, из-за чего температура понизится до вполне комфортных +20...+22 °С.

«А вот во вторник опять повышение температуры. Будет около +25 °С, в среду и четверг +26...+28 °С. То есть конец мая можно считать периодом компенсации москвичам за период некомфортных холодов», — заявил он.

Синоптик также сообщил, что в Санкт-Петербурге «аналогичная ситуация» с погодой.

«В Питере сейчас замечательный период, потому что уже месяц остался до дня летнего солнцестояния. А в Питере это ассоциируется с белыми ночами. Поэтому это прекрасная ситуация, когда днём и ночью тепло, видимость замечательная и можно получать удовольствие от архитектуры Питера, Невы и разведения мостов», — заключил Вильфанд.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о погоде в столице во второй половине недели.

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