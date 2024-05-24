Психолог Игонина посоветовала отпраздновать последний звонок в семейном кругу

Специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина посоветовала родителям выпускников устроить праздник в день последнего звонка и поддержать своих детей перед сдачей ЕГЭ.

Это поможет подростку расслабиться и настроиться на успех, поделилась специалист в интервью сайту «Москва 24».

Выпускник должен чувствовать родительскую поддержку, отметила Игонина.

Спокойствие родителей во многом помогает ребёнку, подчеркнула психолог. Она также посоветовала отказаться от завышенных ожиданий.

«Как бы ни хотелось, чтобы в аттестате были отличные отметки, воздержитесь настраивать чадо на получение пятёрок по всем экзаменам. Вроде бы так вы программируете выпускника на успех, но на самом деле увеличивается нервное напряжение», — заключила она.

Ранее заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с НСН рассказал, как помочь школьникам подготовиться к ЕГЭ.