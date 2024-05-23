Синоптик Ильин спрогнозировал короткое похолодание в столичном регионе

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил, что в конце текущей и в начале следующей недели в столичном регионе будет тепло, но в последующие дни ожидается похолодание.

«Температура воздуха будет подниматься до 23—28 градусов тепла. Но в последний день весны, 31 мая, не исключено, что в столичном регионе снова будет короткое похолодание, температура будет колебаться у отметки +15...+22 °С, что почти на 10 градусов холоднее, чем мы наблюдаем сейчас», — сказал он в беседе с «Вечерней Москвой».

По его словам, в начале июня также будет довольно прохладно, но буквально с 3 июня столбики термометров вновь начнут стремиться к показателям выше +20 °С.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал о погоде в столице во второй половине недели.