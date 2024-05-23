На фестивале «Рыбная неделя» в Москве представят более 600 видов продукции

На фестивале «Москва — на волне. Рыбная неделя», который пройдёт в столице с 24 мая по 2 июня, представят более 600 видов продукции с Камчатки, Дальнего Востока, Чёрного, Охотского, Каспийского, Балтийского морей.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу проекта «Московские сезоны». Посетители смогут приобрести сельдь, треску, горбушу, трепанга, нельму. Торговые площадки откроются на Школьной, Святоозёрной, Вешняковской улицах, Манежной площади, Коптевском бульваре и в других локациях. Ранее «Радио 1» сообщало, что свыше 160 тематических ярмарок прошло на территории более чем 40 городских округов Московской области в апреле этого года.