На фестивале «Рыбная неделя» в Москве представят более 600 видов продукции
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу проекта «Московские сезоны».
Посетители смогут приобрести сельдь, треску, горбушу, трепанга, нельму.
Торговые площадки откроются на Школьной, Святоозёрной, Вешняковской улицах, Манежной площади, Коптевском бульваре и в других локациях.
Ранее «Радио 1» сообщало, что свыше 160 тематических ярмарок прошло на территории более чем 40 городских округов Московской области в апреле этого года.