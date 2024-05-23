На Кузбассе ожидается до +28 °С и грозы 24 мая
- РИА Новости
Об этом информирует издание «Сiбдепо».
Так, в пятницу, 24 мая, днём в регионе ожидается +18…+23 °С, местами до +28 °С, дожди и грозы с порывами ветра до 18 м/с.
В субботу и воскресенье, 25 и 26 мая, в дневные часы прогнозируется +20…+25 °С. Днём в субботу возможен град, а в ночь на воскресенье местами пройдут кратковременные дожди, грозы.
Ранее синоптики сообщили, что в Свердловской области температура в июне будет соответствовать климатической норме.