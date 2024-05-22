В июне в Свердловской области ожидается до +17 °С
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU.
«Согласно предварительному прогнозу Гидрометцентра России, на территории Свердловской области средняя месячная температура июня ожидается около нормы (+14...+17 °С). Количество осадков при этом будет около и меньше нормы, которая составляет 62—85 мм, в горах до 100 мм», — рассказали уральские синоптики.
Началом лета синоптики принимают дату, когда в регионе устанавливается средняя суточная температура выше 15 °С.
Ранее сообщалось, что в Пермском крае ожидаются заморозки.