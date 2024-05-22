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В июне в Свердловской области ожидается до +17 °С

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Синоптики рассказали, что температура в июне в Свердловской области будет соответствовать климатическим нормам.
В июне в Свердловской области ожидается до +17 °С
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

«Согласно предварительному прогнозу Гидрометцентра России, на территории Свердловской области средняя месячная температура июня ожидается около нормы (+14...+17 °С). Количество осадков при этом будет около и меньше нормы, которая составляет 62—85 мм, в горах до 100 мм», — рассказали уральские синоптики.

Началом лета синоптики принимают дату, когда в регионе устанавливается средняя суточная температура выше 15 °С.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае ожидаются заморозки.

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