В июне в Свердловской области ожидается до +17 °С

Синоптики рассказали, что температура в июне в Свердловской области будет соответствовать климатическим нормам.

Об этом сообщает URA.RU.

«Согласно предварительному прогнозу Гидрометцентра России, на территории Свердловской области средняя месячная температура июня ожидается около нормы (+14...+17 °С). Количество осадков при этом будет около и меньше нормы, которая составляет 62—85 мм, в горах до 100 мм», — рассказали уральские синоптики.

Началом лета синоптики принимают дату, когда в регионе устанавливается средняя суточная температура выше 15 °С.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае ожидаются заморозки.