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В Пермском крае ожидаются заморозки

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Спасатели Пермского края оповестили жителей региона о приближении заморозков.
В Пермском крае ожидаются заморозки
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

«По данным Пермского ЦГМС ночью 22 мая местами на территории края ожидаются заморозки до -3 °С. Также 23 и 24 мая повсеместно в регионе ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -5 °С», — заявили в ведомстве.

Сотрудники МЧС призвали жителей не пользоваться самодельными обогревателями и следовать правилам пожарной безопасности.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова допустила, что лето 2024 года в Москве может быть схоже с летом 2010-го, запомнившимся жаркой и засушливой погодой.

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