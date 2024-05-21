В Пермском крае ожидаются заморозки

Спасатели Пермского края оповестили жителей региона о приближении заморозков.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

«По данным Пермского ЦГМС ночью 22 мая местами на территории края ожидаются заморозки до -3 °С. Также 23 и 24 мая повсеместно в регионе ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -5 °С», — заявили в ведомстве.

Сотрудники МЧС призвали жителей не пользоваться самодельными обогревателями и следовать правилам пожарной безопасности.

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