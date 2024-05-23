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В Свердловскую область придёт потепление

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В Свердловскую область придёт потепление благодаря северо-атлантическому циклону.
В Свердловскую область придёт потепление
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

«Заморозки, наблюдавшиеся ночью 23 мая почти повсеместно и достигавшие интенсивности -6 °C, сохранятся ночью 24 мая. В субботу 25 мая северо-атлантический циклон принесёт облачность, дождь, кратковременное потепление до +18...+23 °C. Заморозки ночью 25 мая вероятны в основном на крайнем юге и юго-востоке Свердловской области 0...-3 °C», — говорится в сообщении синоптиков.

Потепление продлится один день, после этого температура снова снизится.

Ранее сообщалось, что в июне в Свердловской области ожидается до +17 °С.

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