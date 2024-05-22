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В Йошкар-Оле состоится уличный фестиваль «Марийское лето»

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В Йошкар-Оле 1 июня состоится уличный фестиваль «Марийское лето».
В Йошкар-Оле состоится уличный фестиваль «Марийское лето»
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ИА МариМедиа.

«Третий год подряд всё лето на городских площадках будут проводиться семейные мероприятия. Активности планируются каждые пятницу, субботу и воскресенье. Самые популярные площадки фестиваля — Центральный парк, Патриаршая площадь, Площадь Республики и Пресвятой Девы Марии, Парк Победы, бульвар Чавайна», — говорится в материале.

Открытие фестиваля состоится на площади им. В.П. Никонова у Благовещенской башни в 11:00.

Ранее сообщалось, что в Марий Эл более 6300 мест допобразования откроют к 1 сентября по нацпроекту.

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